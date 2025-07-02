Владимир Кравцов проверил содержание территории усадьбы Дубровицы

Первый заместитель главы Подольска Владимир Кравцов провел обход территории усадьбы Дубровицы. В мониторинге также принял участие депутат Денис Бесогонов.

До этого в Подмосковье были открыты после благоустройства три общественных пространства, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Владимир Кравцов отметил, что территория своевременно убирается, выполнен покос травы, оборудованы понтоны с выходом на реки Десна и Пахра.

Он поручил привести в порядок брусчатку на пешеходной дорожке на Певческом поле. Замечание взяли в работу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об итогах голосования за объекты благоустройства.