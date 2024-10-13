Президент РФ Владимир Путин заявил о планах по восстановлению разрушенной инфраструктуры в новых и приграничных регионах России, а также о приоритетной поддержке местных сельхозпроизводителей. Об этом глава государства сообщил в своем обращении к аграриям по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который ежегодно отмечается во второе воскресенье октября. Его слова приводят РИА Новости.

В своем обращении президент подчеркнул, что Россия продолжит шаг за шагом восстанавливать все, что было разрушено, и создавать необходимые условия для развития аграрного потенциала на исторических территориях, которые недавно воссоединились с Россией.

«В приоритетном порядке продолжим оказывать вам необходимую помощь. Шаг за шагом обязательно восстановим и отстроим все, что было разрушено и повреждено. И, конечно, будем создавать условия для реализации богатейшего аграрного потенциала наших исторических территорий», — отметил Владимир Путин.

Глава государства также подчеркнул важность поддержки сельхозпроизводителей, которые играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Напомню, ранее в Финляндии и Швеции начали готовить граждан к войне и кризисам с помощью обновленных инструкций.