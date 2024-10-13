Финляндия и Швеция подготовят граждан к войне и кризисам с помощью обновленных инструкций

С ноября этого года Финляндия и Швеция начнут распространять среди своих граждан обновленные инструкции по подготовке к войне и другим кризисным ситуациям. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на директора по связям с общественностью Министерства внутренних дел Финляндии Эрикку Койстинена.

Согласно заявлению, 18 ноября в Финляндии будет запущен специальный веб-сайт, на котором будет размещена информация о подготовке к различным кризисам, собранная из множества источников. В этот же день в Швеции начнут раздавать брошюры с инструкциями о том, как действовать в условиях войны или чрезвычайных ситуаций.

Койстинен отметил, что власти обеих стран выразили обеспокоенность уровнем готовности населения к таким кризисам, что и стало причиной обновления инструкций.

Стоит отметить, что в Финляндии уже несколько организаций работают над обеспечением граждан знаниями и навыками для подготовки к кризисам. В Швеции подобные инструкции впервые появились еще в годы Второй мировой войны и с тех пор обновляются для актуализации рекомендаций.

Ранее, американские ученые обнаружили опасные высокоэнергетические электроны на орбите