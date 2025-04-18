Владимир Шабалдас провел мониторинг территории в Климовске

Замглавы Подольска Владимир Шабалдас проверил состояние общественных пространств в Климовске — на территориях многоквартирных домов на проспекте 50 лет Октября, а также на улицах Театральная и Мичурина.

Шабалдас поручил ликвидировать аварийные деревья у нескольких жилых домов, вывезти сухостой и высадить кустарники. Также он дал поручение незамедлительно восстановить освещение возле дома № 4 и обеспечить постоянное подключение к электросетям дома № 5 на Театральной улице.

Кроме того, было поручено убрать строительный мусор у домов № 3, 4, 5 и 6 на Театральной улице, провести генеральную уборку в подъездах дома № 3 на той же улице и привести в порядок ограждения во дворах.

Помимо этого, в ходе осмотра обсудили вопрос создания парковки и ливневой канализации возле двух домов на Мичурина и на пр. 50 лет Октября.

Ранее сообщалось, что замглавы Подольска Игорь Семенов провел обход в деревне Федюково.