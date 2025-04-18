Замглавы Подольска Игорь Семенов провел обход в деревне Федюково

Заместитель главы Подольска Игорь Семенов провел обход территорий в деревне Федюково. Об итогах мониторинга рассказали в муниципальной администрации.

В населенном пункте по обращениям жителей отремонтировали качели на детской площадке. Также отреставрировали памятник героям Великой Отечественной войны и привели в порядок прилегающую к нему территорию.

Управляющей компании ООО «Быково-Федюково» было дано поручение ликвидировать надписи на игровых элементах. Также у детской площадки обнаружили незаконно установленный объект.

Кроме того, было отмечено наличие бесхозных транспортных средств на дворовой территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе подготовки округов области к лету.