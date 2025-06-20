Власти Подольска передали участникам СВО мотоцикл, рации и бинокли

Власти Подольска передали участникам СВО мотоцикл, рации, бинокли и комплекты оборудования для спутникового интернета. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

Для бойцов в Подмосковье доступно примерно 30 мер поддержки, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее в Подольске в рамках выездной администрации для участников СВО поступило обращение от руководителя комитета семей воинов Отечества по округу Подольск Светланы Мясиной. Она просила приобрести мотоцикл для своего супруга, который участвует в СВО. В результате транспорт передали руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков и кавалер трех орденов Мужества Артем Горшенин.

Также жена другого бойца обратилась с просьбой собрать для фронтовой разведки гуманитарную помощь. Бойцам были необходимы рации, бинокли и комплекты оборудования для спутникового интернета. Запрос был выполнен.

Ранее губернатор Андрей Воробьев передал участникам спецоперации ключи от автомобилей с ручным управлением.