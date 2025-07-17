Во дворах Химок для детей провели спортивные занятия
Порядка 50 спортивных занятий провели для детей в Химках
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Химки]
За две недели июля во дворах Химок для детей провели 50 занятий по программе «Спорт в каждый двор». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.
В рамках таких занятий на детских и спортивных площадках с детьми и другими желающими занимаются аниматоры, они проводятся каждую неделю по разным адресам в микрорайонах города. Узнать подробнее о них можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
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