Во дворах Химок для детей провели спортивные занятия

За две недели июля во дворах Химок для детей провели 50 занятий по программе «Спорт в каждый двор». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

В рамках таких занятий на детских и спортивных площадках с детьми и другими желающими занимаются аниматоры, они проводятся каждую неделю по разным адресам в микрорайонах города. Узнать подробнее о них можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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