Во дворах Подмосковья с начала 2025 года отремонтировали около 16 тыс. скамеек

Во дворах Подмосковья с начала текущего года отремонтировали около 16 тыс. скамеек. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольший объем работ провели в Луховицах, Пушкино и Раменском. В этих округах с января было отремонтировано более 1,1 тыс., 874 и 811 скамеек соответственно.

В ходе работ специалисты обновляют краску, приводят в порядок поврежденные элементы, а также проводят замену скамеек, которые не подлежат ремонту.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в области начались работы по благоустройству территорий, которые вошли в число победителей всероссийского голосования по итогам прошлого года.