Во дворах Подмосковья срубили порядка 200 сухостойных и аварийных деревьев

С начала 2025 года специалисты подмосковных коммунальных служб ликвидировали порядка 200 сухих и аварийных деревьев, чтобы обезопасить жителей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольший объем работ провели в Пушкинском округе, Сергиево-Посадском и Ступино. В ведомстве уточнили, что работы выполняют в целях предотвращения падения деревьев из-за неблагоприятных погодных условий. В процессе удаления деревьев специалисты поднимаются на верхушку дерева с помощью автовышки, фиксируют ствол и используют трос для безопасного спила. Срезанную часть дерева опускают на землю при помощи лебедки или другого механизма, заключили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.