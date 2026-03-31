Во дворах Подмосковья выявили 270 случаев нарушения правил парковки

Во дворах Подмосковья за неделю выявили 270 случаев нарушения правил парковки, привлечь нарушителей к ответственности помогло приложение «Народный инспектор», которым могут воспользоваться жители региона. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С начала марта за неправильную парковку к административной ответственности привлечено уже более 340 автовладельцев. Наибольшее число нарушений зафиксировали в Ленинском, Одинцове и Красногорске.

Приложение «Народный инспектор» работает на базе мобильного приложения «Добродел», с его помощью жители могут самостоятельно бороться с различными нарушениями. Среди них — парковка на газонах и детских площадках, незаконный сброс мусора из автомобиля, а также блокирование проезда для спецтехники. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что это удобный и быстрый инструмент, который позволяет вынести постановление владельцу автомобиля.

