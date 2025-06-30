Во Дворце культуры «Родина» Химок прошел вечер памяти тружеников тыла

В Химках во Дворце культуры «Родина» в микрорайоне Фирсановка прошел вечер памяти тружеников тыла, поводом стал юбилей выхода фильма «Особо важное задание». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

В кинолектории приняла участие лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

«Этот фильм напоминает нам: нет второстепенных ролей, когда страна проходит испытания. Память о таких людях формирует нашу внутреннюю опору. Мы должны говорить об этом спокойно, просто и по-настоящему», — сказала она.

В рамках мероприятия участникам показали ключевые сцены фильма, рассказали о его значении. Кроме того, активным жителям за вклад в патриотическое воспитание, работу с молодежью и участие в жизни округа вручили благодарственные письма от муниципальных депутатов и партийные билеты «Единой России». Мероприятие прошло в рамках патриотической программы, которую реализуют в Химках с июля прошлого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.