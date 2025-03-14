Во Фрязино к 1 сентября капитально отремонтируют гимназию на Полевой улице
Капремонт гимназии завершится во Фрязино к 1 сентября
Фото: [Минстрой МО]
Во Фрязино ко Дню знаний капитально отремонтируют гимназию, расположенную на Полевой улице. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Здание площадью более 5,4 тыс. кв. м ремонтируется за счет бюджетных средств. Сейчас на объекте завершаются работы по демонтажу конструкций, продолжается отделка и монтаж инженерных сетей.
Ранее сообщалось, что в области в этом году отремонтируют свыше 30 учреждений соцобслуживания и реабилитации. О планах по проведению работ рассказал губернатор Андрей Воробьев.