Во Фрязино к 1 сентября капитально отремонтируют гимназию на Полевой улице

Во Фрязино ко Дню знаний капитально отремонтируют гимназию, расположенную на Полевой улице. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Здание площадью более 5,4 тыс. кв. м ремонтируется за счет бюджетных средств. Сейчас на объекте завершаются работы по демонтажу конструкций, продолжается отделка и монтаж инженерных сетей.

Ранее сообщалось, что в области в этом году отремонтируют свыше 30 учреждений соцобслуживания и реабилитации. О планах по проведению работ рассказал губернатор Андрей Воробьев.