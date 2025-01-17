Во Фрязино начинается капремонт гимназии на Полевой улице

В подмосковном Фрязино начинается капитальный ремонт здания гимназии, расположенного на Полевой улице, он пройдет в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик приступает к работам по демонтажу внутренних конструкций», — говорится в сообщении.

Площадь образовательного учреждения составляет более 5,4 тыс. кв. м. Строителям предстоит провести кровельные и фасадные работы, устройство входных групп, замену систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние и другие работы. Открыть школу планируют в начале нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.