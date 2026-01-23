Во Фрязино представители Ассоциации ветеранов СВО посетили производство мебельной фабрики

Во Фрязино представители Ассоциации ветеранов специальной военной операции посетили местную мебельную фабрику в рамках реализации программы «Промышленный туризм», передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Бойцы посетили с экскурсией предприятие «Мастер». Здесь производят корпусную мебель. Фабрика входит в число лидеров в стране по своему направлению.

Ветеранам рассказали об истории завода и направлениях его работы. Также им представили все процессы производства. Отдельно обсудили возможности устройства на работу.

Программа реализуется при поддержке Мининвеста региона совместно с Ассоциацией ветеранов СВО. В ее рамках участники спецоперации могут ознакомиться с работой ведущих предприятий региона и узнать о возможностях развития карьеры.

