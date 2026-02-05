Во Фрязино стартовал капремонт дошкольного отделения школы имени Героя СССР Дудкина

На улице Попова, 2б во Фрязино начался капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы № 3 имени Героя Советского Союза Александра Дудкина. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В здании детского сада площадью 856 кв. м строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы будут проведены во всех групповых помещениях, пищеблоке», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, строители также обновят фасад здания и благоустроят прилегающую территорию. Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их завершат до конца 2026 года.

