Во Фрязино ветераны СВО посетили завод по производству оконных систем
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Фрязино]
Во Фрязино для представителей местного отделения Ассоциации ветеранов СВО организовали экскурсию на предприятие по производству оконных систем. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Так, ветераны посетили завод компании MELKE. В рамках экскурсии им рассказали о ключевых направлениях деятельности предприятия и всех производственных процессах.
Кроме того, гости узнали о возможностях устройства на работу на предприятие, открытых вакансиях и перспективах карьерного роста.
