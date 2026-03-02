Во Фрязино ветераны СВО посетили завод по производству оконных систем

Во Фрязино для представителей местного отделения Ассоциации ветеранов СВО организовали экскурсию на предприятие по производству оконных систем. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, ветераны посетили завод компании MELKE. В рамках экскурсии им рассказали о ключевых направлениях деятельности предприятия и всех производственных процессах.

Кроме того, гости узнали о возможностях устройства на работу на предприятие, открытых вакансиях и перспективах карьерного роста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил военнослужащих в Нахабино и поздравил их с Днем защитника Отечества.