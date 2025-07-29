Во Фрязино задержали молодого человека, который ночами катался на питбайке и мешал людям спать

Во Фрязино задержали 19-летнего местного жителя, который ночами катался на питбайке и мешал людям спать. Об этом рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Жалобы на систематические нарушения тишины в ночное время поступили от жителей домов, расположенных на улицах Комсомольская, Дудкина и Октябрьская.

Для решения проблемы был организован совместный рейд администрации округа, народной дружины, полиции и ГИБДД МУ МВД России «Щелковское». Благодаря камерам «Безопасного региона» был выявлен нарушитель. Кроме того, был доказан факт незаконного использования мототехники.

В результате питбайк изъяли и отправили на штрафстоянку, а его владельца привлекли к административной ответственности. Теперь молодой человек должен заплатить штраф в размере от 5 до 15 тыс. руб. Кроме того, ему нужно будет оплатить стоимость эвакуации и хранения питбайка на штрафстоянке.

С помощью видеонаблюдения в Подмосковье все чаще удается предотвратить или раскрыть преступления. Сейчас доступ к «Безопасному региону» есть более чем у 8 тыс. сотрудников правоохранительных органов. С 2018 по 2024 год уличная преступность в области сократилась на 31%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как ИИ помогает контролировать безопасность пешеходов на железной дороге.