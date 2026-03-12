Во Власихе проведут реконструкцию сетей водоснабжения

Во Власихе планируется провести реконструкцию разводящих сетей водоснабжения. Соответствующий конкурс проводится в Единой информационной системе в сфере закупок, передает Комитет по конкурентной политике Московской области.

«Планируется в рамках проведения закупки реконструировать сети водоснабжения протяженностью 5356 м», - говорится в сообщении комитета.

Работы проведут в рамках госпрограммы за счет средств областного и муниципального бюджетов. Завершить их планируется в текущем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе обновят около 100 объектов водоснабжения и водоотведения.