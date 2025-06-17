Водитель автобуса из Подмосковья стал участником всероссийского конкурса профессионального мастерства

Водитель АО «Мострансавто» Артем Быстриков будет представлять Подмосковье на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса». Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Быстриков трудится в МАП № 8 Химок. Ему предстоит преодолеть трассу на автобусе большого класса, сдать экзамен по ПДД, продемонстрировать свои навыки в скоростном маневрировании и выполнении сложных элементов.

Конкурс пройдет в Нижнем Новгороде 18–20 июня. За победу в нем будут бороться водители со всей страны. Призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с руководящим составом правительства региона и главами округов работу общественного транспорта и АО «Мострансавто».