Водитель и три несовершеннолетних пассажира получили травмы в результате ДТП в Щелково
В Щелково иномарка врезалась в забор жилого дома
Фото: [t.me/gumvd50]
В Щелково иномарка врезалась в забор. В результате травмы получили четыре человека. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел 3 марта на Лесной улице в деревне Супонево. Автомобиль BMW съехал в кювет, после чего врезался в забор одного из жилых домов.
В результате аварии пострадали водитель и три несовершеннолетних пассажира иномарки. Всех госпитализировали с травмами.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее в ведомстве сообщили, что в Дубне легковой автомобиль столкнулся с электропоездом. В результате погиб один человек.