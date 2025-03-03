Водитель и три несовершеннолетних пассажира получили травмы в результате ДТП в Щелково

В Щелково иномарка врезалась в забор. В результате травмы получили четыре человека. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 3 марта на Лесной улице в деревне Супонево. Автомобиль BMW съехал в кювет, после чего врезался в забор одного из жилых домов.

В результате аварии пострадали водитель и три несовершеннолетних пассажира иномарки. Всех госпитализировали с травмами.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Дубне легковой автомобиль столкнулся с электропоездом. В результате погиб один человек.