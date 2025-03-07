Водителей Московской области проверят на трезвость
Госавтоинспекция Подмосковья проверит водителей на трезвость
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Сотрудники Госавтоинспекции по Московской области будут проводить проверки водителей на трезвость до воскресенья, 9 марта, особое внимание они уделят праздничному дню — 8 марта. Об этом сообщили в социальных сетях ведомства.
В рамках рейдовых мероприятий инспекторы используют метод «массовой проверки». Помимо этого, проверку проводят и отдельные группы нарядов ДПС.
Жителей и гостей региона призвали сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии по «телефону доверия» ГУ МВД России по Московской области 8 (495) 692-70-66.
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