Водителей Московской области проверят на трезвость

Сотрудники Госавтоинспекции по Московской области будут проводить проверки водителей на трезвость до воскресенья, 9 марта, особое внимание они уделят праздничному дню — 8 марта. Об этом сообщили в социальных сетях ведомства.

В рамках рейдовых мероприятий инспекторы используют метод «массовой проверки». Помимо этого, проверку проводят и отдельные группы нарядов ДПС.

Жителей и гостей региона призвали сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии по «телефону доверия» ГУ МВД России по Московской области 8 (495) 692-70-66.

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