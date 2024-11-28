Водителей Подмосковья призвали быть внимательными рядом с крупногабаритным транспортом

Водителям легковых автомобилей важно быть аккуратными и внимательными рядом с крупногабаритным транспортом, потому что часто желание «проехать побыстрее» служит причиной ДТП. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве напомнили, что автобусы, грузовая или специализированная техника имеют более длинный тормозной путь и являются не такими маневренными. В связи с этим водителям легковушек советуют соблюдать ПДД и уважать водителей крупногабаритного транспорта. В частности, не стоит парковаться на остановках, мешать их движению или подрезать во время движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.