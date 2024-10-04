Водителей Подмосковья призвали не останавливаться на обочине скоростных трасс

Водителям важно не останавливаться на обочинах дорог для отдыха или во время ДТП, особенно на магистралях, где остановка запрещена, потому что это может спровоцировать аварию. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, с начала 2024 года в регионе зафиксировали 111 наездов на стоящие транспортные средства. За этот период в таких авариях погибли 39 человек, 147 — получили ранения разной степени тяжести. В случае, если водителям хочется отдохнуть, лучше всего сделать это в специальных «карманах», площадках отдыха или АЗС.

«Если вы вынуждены остановиться из-за неисправности машины или ДТП, то включите аварийную сигнализацию, наденьте световозвращающий жилет и выставите знак аварийной остановки, обязательно покиньте машину, уйдите за пределы проезжей части и сообщите о случившемся по номеру 112», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.