Водителей Подмосковья призвали соблюдать осторожность в условиях сильного ветра

Сегодня в Подмосковье установилась дождливая погода с сильным ветром, порывы которого будут достигать 15-17 метров в секунду. В связи с этим водителям следует быть особенно бдительными на дорогах и соблюдать ПДД, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, их призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон и избегать резких маневров. Парковать авто стоит вдали от шатких конструкций. Пешеходам посоветовали переходить дорогу только в положенных местах после того, как они убедятся, что все машины их пропускают. Кроме того, вечером им рекомендуют носить световозвращающие элементы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.