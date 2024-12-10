Водителей Подмосковья призывали соблюдать осторожность на дорогах из-за гололедицы

На дорогах Подмосковья в связи с погодными условиями может образоваться гололедица, поэтому водителям стоит соблюдать осторожность. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что дорожные службы региона следят за ситуацией и проводят противогололедную обработку, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта. Автомобилистам также посоветовали быть аккуратными на въездах на мосты и эстакады, потому что там чаще всего образуется гололедица. В этих местах стоит увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам также посоветовали быть осторожными при переходе дороги.

Напомним, что в случае возникновения ДТП или любой чрезвычайной ситуации на дороге нужно позвонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.