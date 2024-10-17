Водителей Подмосковья призывали сохранять бдительность на дорогах

Водителям Подмосковья важно сохранять бдительность на дорогах осенью, когда световой день стал короче. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Осенью чаще всего происходят столкновения и наезды на пешеходов — в октябре зафиксировано уже 133 таких ДТП. В большинстве случаев причинами аварии послужили превышение скорости, невнимательность пешеходов и водителей», — говорится в сообщении.

Так, автолюбителям советует соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких торможений и перестроений, не обгонять, если не уверены в безопасности маневра. Кроме того, их призвали снижать скорость перед переходами.

Пешеходам порекомендовали переходить дорогу только на зеленый свет и в положенных местах. Им также стоит носить световозвращатели или включать фонарики в темное время суток, чтобы быть заметнее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.