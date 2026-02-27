Водителей в Подмосковье предупредили о гололедице на дорогах

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредили автовладельцев о перепадах температуры в выходные. В связи с этим вероятна гололедица.

Так, в субботу в столичном регионе ожидается до плюс 4 градусов, может пройти ледяной дождь. В воскресенье также прогнозируется плюсовая температура — плюс 5 градусов — с дождем.

При этом в ночные часы температура будет опускаться до минусовых значений. Таким образом, днем снег будет таять, а ночью подмерзать, что может привести к образованию гололедицы.

Дорожные службы региона держат на контроле обеспечение безопасного проезда. С дорожных участков продолжают убирать снег и проводить на них обработку от гололеда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту дорог в области в течение этого года.