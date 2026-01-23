Водителей в Подмосковье призвали быть осторожными в связи с похолоданием ночью в выходные

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредили жителей и гостей региона о сильном похолодании. Автовладельцев попросили быть предельно осторожными за рулем.

В Минтрансе региона отметили, что для обеспечения безопасного проезда на региональных дорогах будет проведена превентивная обработка реагентами. В автобусах АО «Мострансавто» будут проверять, исправны ли печи и оборудование.

Ночью в выходные дни в столице и Подмосковье ожидается похолодание до -29 градусов. На дорогах может появиться гололедица, поэтому управлять авто следует крайне осторожно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с областным правительством работу общественного транспорта в период новогодних каникул.