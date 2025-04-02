Водителей в Подмосковье призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали об обстановке на дорогах региона вечером 2 апреля. В ведомстве отметили, что дороги загружены на 6 баллов.

Большая часть заторов наблюдается по направлению в область на таких крупных дорогах, как Ленинградское, Щелковское, Можайское, Каширское, Волоколамское шоссе.

Автовладельцев в регионе призвали к осторожности и внимательности за рулем. Следует соблюдать ПДД и дистанцию. Водителей попросили не превышать скорость и не совершать резкие маневры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с региональным правительством работу общественного транспорта в области.