Водителей в Подмосковье призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог в регионе составляет 6 баллов
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали об обстановке на дорогах региона вечером 2 апреля. В ведомстве отметили, что дороги загружены на 6 баллов.
Большая часть заторов наблюдается по направлению в область на таких крупных дорогах, как Ленинградское, Щелковское, Можайское, Каширское, Волоколамское шоссе.
Автовладельцев в регионе призвали к осторожности и внимательности за рулем. Следует соблюдать ПДД и дистанцию. Водителей попросили не превышать скорость и не совершать резкие маневры.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с региональным правительством работу общественного транспорта в области.