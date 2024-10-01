Водителям из Одинцовского округа предстоит заплатить около двух миллионов рублей за незаконную перевозку стройотходов

Фото: [ Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В сентябре в Одинцовском округе с помощью камер дорожной сети выявили 71 нелегального перевозчика строительных отходов, им предстоит заплатить штрафы на общую сумму около двух миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Главная цель — пресечь образование несанкционированных навалов, с которыми сталкиваются жители частного сектора или отдаленных районов области. Благодаря камерам дорожной сети мы своевременно можем выявлять нарушителей», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, сейчас размер штрафа за перевозку стройотходов без специального талона достигают 250 тысяч рублей. В ведомстве уточнили, что наибольшее число нарушений зафиксировали на автомобильных дорогах М-7 «Железнодорожный-Новый Милет-Торбеево», А-100 «Можайское шоссе», а также М-1 «Беларусь»-Полевая-Можайское шоссе».

Получить талон для перевозки стройотходов можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.