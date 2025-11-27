Водителям Московской области рассказали о дорожной обстановке

Утром в четверг, 27 ноября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них был зафиксирован 1 млн автомобилей, что на 1,6% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них – трассы М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Осташковское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское шоссе. Кроме того, на Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.