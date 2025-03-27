Водителям Московской области рассказали об обстановке на дорогах

Утром в четверг, 27 марта, загруженность подмосковных дорог составила четыре балла, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1,5% больше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах и заблаговременно снижать скорость перед переходами и местами притяжения пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.