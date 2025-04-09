Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Вечером в среду, 9 апреля, загруженность дорог Подмосковья составила три балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что в основном затруднения в движении есть на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Носовихинском, Пятницком и Каширском шоссе. Жителей и гостей региона призвали соблюдать осторожность во время движения, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.