Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в четверг, 10 апреля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них зафиксировано более 894 тыс. автомобилей, что на 3,7% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», Щелковском, Каширском, Варшавском, Боровском шоссе. Кроме того, пробки есть на Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров. Тем, кто успел поменять резину на летнюю, посоветовали воздержаться от поездок на личном автомобиле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.