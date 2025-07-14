Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 14 июля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 1,135 млн автомобилей, что на 2% больше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассе М-4 «Дон», Варшавском, Волоколамском, Каширском, Ленинградском, Минском шоссе. Кроме того, пробки есть на Можайском, Носовихинском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть аккуратными на дорогах в связи с погодными условиями, в регионе ожидается дождь, местами возможна гроза. Напомним, что при возникновении чрезвычайной ситуации нужно позвонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.