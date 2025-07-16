Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в среду, 16 июля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано чуть более 1 млн транспортных средств, что на 0,5% меньше, чем в среднем в прошлом месяце. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в Москву. Среди них — трасса М-4 «Дон», Ленинградское, Щелковское, Носовихинское, Новорязанское шоссе. Кроме того, пробки есть на Каширском, Симферопольском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей региона предупредили о дожде, местами возможна гроза. В связи с этим важно не пренебрегать правилами дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.