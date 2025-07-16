Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила пять баллов
Фото: [Медиасток.рф]
Вечером в среду, 16 июля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве уточнили, что затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Волоколамском, Можайском, Минском, Рублево-Успенском и Ярославском шоссе.
Водителей предупредили о дожде с грозой в ряде округов, в связи с чем особенно важно соблюдать правила дорожного движения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.