Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Вечером в среду, 16 июля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Волоколамском, Можайском, Минском, Рублево-Успенском и Ярославском шоссе.

Водителей предупредили о дожде с грозой в ряде округов, в связи с чем особенно важно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.