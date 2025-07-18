Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 18 июля, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них было зафиксировано 997 542 автомобиля, что на 2% меньше в сравнении со средними значениями за прошлый месяц. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении есть на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них – Ленинградское, Минское, Можайское, Рублево-Успенское шоссе. Кроме того, пробки наблюдаются на Волоколамском, Щелковском, Новосихинском, Новорязанском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали строго соблюдать правила дорожного движения и не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.