Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 21 июля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 950 тыс. автомобилей, что на 2,5% меньше в сравнении со средним значением за прошлый месяц. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — трассы А-105, М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское шоссе. Кроме того, пробки есть на Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения в связи с возможными осадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.