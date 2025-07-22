Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 22 июля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1,5% меньше в сравнении со средними значениями за прошлый месяц. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время передвижения в связи с возможными осадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.