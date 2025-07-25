Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 25 июля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что это на 1% больше в сравнении со средними значениями за прошлый месяц. В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не забывать про скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.