Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 7 октября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1,5% больше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском шоссе. Кроме того, пробки есть на Каширском, Варшавском, Боровcком, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения в связи с возможными осадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.