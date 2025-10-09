Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в четверг, 9 октября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них зафиксировали 1 млн автомобилей, что на 1,4% больше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них — трассы М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Калужском, Киевском, Боровcком, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не забывать про скоростной режим и дистанцию.

