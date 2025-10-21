Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 21 октября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 4% больше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах А-105, М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском шоссе. Кроме того, пробки есть на Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровcком, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения в связи с возможными осадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.