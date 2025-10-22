Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Вечером в среду, 22 октября, загруженность дорог в Подмосковье составила шесть баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В министерстве уточнили, что в основном затруднения в движении наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском. Кроме того, пробки есть на Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения в связи с возможными осадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.