Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила пять баллов
Фото: [Медиасток.рф]
Вечером в среду, 22 октября, загруженность дорог в Подмосковье составила шесть баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В министерстве уточнили, что в основном затруднения в движении наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском. Кроме того, пробки есть на Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения в связи с возможными осадками.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.