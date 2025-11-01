Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в субботу, 1 ноября, загруженность дорог Подмосковья составила два балла, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 3% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассе М-2 «Крым», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском шоссе. Кроме того, пробки есть на Каширском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не совершать резких маневров.

