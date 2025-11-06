Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в четверг, 6 ноября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них был зафиксирован 1 млн автомобилей, что на 0,6% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них – трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Ярославское, Щелковское, Носовихинское шоссе. Кроме того, пробки есть на Каширском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, не совершать резких маневров и пропускать пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.