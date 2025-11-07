Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 7 ноября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 5,3% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассе М-2 «Крым», Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском шоссе. Кроме того, пробки есть на Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время передвижения в связи с возможными осадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.