Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 24 ноября, загруженность дорог Подмосковья составила шесть баллов, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 3,4% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.