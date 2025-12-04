Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила пять баллов
Фото: [Медиасток.рф]
Утром в четверг, 4 декабря, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них был зафиксирован 1 млн автомобилей, что на 3,6% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. Среди них трассы М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», Ленинградское, Осташковское, Ярославское, Щелковское шоссе. Кроме того, пробки есть на Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, не совершать резких маневров и пропускать пешеходов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.