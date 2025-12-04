Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в четверг, 4 декабря, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них был зафиксирован 1 млн автомобилей, что на 3,6% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.